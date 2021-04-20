Марло не сдержал слёз, установив рекорд НХЛ

41-летний канадский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло эмоционально отреагировал на вопрос репортёра «Что заставляет вас выходить на площадку?» после матча с «Вегас Голден Найтс».
Марло стал рекордсменом НХЛ по количеству проведённых матчей. Он обошёл легендарного Горди Хоу и теперь в его активе 1768 матчей в лиге.
«Я просто люблю это. Нет ничего лучше», — ответил Марло и не сдержал слёз. Позже он добавил: «Эмоциональные американские горки, это определённо был долгий путь. Я очень благодарен и счастлив, что смог сделать это со всей поддержкой, которую я имел на протяжении всей моей карьеры. Это то, что я никогда не забуду», — приводит слова Марло сайт НХЛ.
Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады Марло подавляющее большинство своих матчей в НХЛ провёл за «Сан-Хосе» на протяжении 19 сезонов подряд. С 2017 по 2019 год он играл в «Торонто Мэйпл Лифс», а в ходе минувшего сезона Марло уходил в «Питтсбург Пингвинз», но в межсезонье снова вернулся в «Сан-Хосе».
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