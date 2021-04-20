Беттмэн: Марло — образец того, кем должны быть все игроки НХЛ

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн поздравил Патрика Марло, установившего рекорд НХЛ по количеству проведённых матчей. Видеообращение Беттмэна было показано на стадионе после матча «Сан-Хосе» и «Вегаса», в котором форвард «акул» побил достижение Горди Хоу.



«Патрик, от имени всех ваших фанатов, друзей и всей семьи НХЛ поздравляю с удивительным достижением. Быть просто упомянутым в одном предложении с Горди Хоу — достижение, о котором большинство хоккеистов может только мечтать. Побить один из его рекордов — это историческое событие.



НХЛ — это высшая меритократия. Вы не можете сыграть даже один матч, не говоря уже о 1768, только потому что вы хороший парень, или образец для подражания, или любим фанатами — хотя у вас всё это есть. Чтобы заработать драгоценное место в НХЛ, вечер за вечером, год за годом вы должны работать в каждой игре. Вы должны обладать исключительно элитарным талантом, невероятной страстью к игре, неустанным стремлением оставаться в форме и оставаться успешным, постоянно улучшая и адаптируя свои навыки, чтобы тренеры просто не могли вывести вас из состава.



Неслучайно, что имена сыгравших наибольшее число матчей в лиге — пантеон нашего спорта. Там есть ваш давний товарищ по команде Джо Торнтон, а затем Фрэнсис, Ягр, Мессье и, наконец, Хоу. Вы вошли в эту лигу почти так же давно, как и я; второй в общем рейтинге драфта 1997 года, на котором вы были самым молодым игроком, имеющим право на участие. Я наблюдал, как вы превратились из не по годам развитого новичка в игрока «Матча всех звёзд», в капитана, в мужа и отца — чтобы стать образцом того, кем, по нашему мнению, должны быть все игроки НХЛ как на льду, так и вне его. Поздравляю с этим поразительным достижением и с карьерой, которая не подаёт никаких признаков завершения», — приводит слова Беттмэна сайт НХЛ.

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