Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Авангард». Платная трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Боунесс: Худобин совершил ключевые сейвы в нужное время

Боунесс: Худобин совершил ключевые сейвы в нужное время
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс оценил игру голкипера команды Антона Худобина в матче с «Детройт Ред Уингз» (3:2 Б). Россиянин совершил 20 сейвов, а в серии послематчевых буллитов отразил три броска.

«Он совершил такие сейвы, которые может делать. У «Детройта» была пара дополнительных моментов в третьем периоде, и я не был в восторге от того, что мы просто смотрели на это. Пропущенные голы — с ними нельзя было ничего поделать. Во втором голе шайба попала в две клюшки. Но Худобин сделал несколько ключевых сейвов в нужное время, о чём мы говорили весь год, его игра была очень хорошей», — приводит слова Боунесса официальный сайт «Далласа».

За «Даллас» забивали Роопе Хинц и Джейсон Робертсон. Российский нападающий хозяев Денис Гурьянов реализовал победный буллит. В составе «Детройта» дубль оформил Люк Гленденинг. Российский нападающий Евгений Свечников отметился результативной передачей.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021