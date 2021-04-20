Боунесс: Худобин совершил ключевые сейвы в нужное время

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс оценил игру голкипера команды Антона Худобина в матче с «Детройт Ред Уингз» (3:2 Б). Россиянин совершил 20 сейвов, а в серии послематчевых буллитов отразил три броска.



«Он совершил такие сейвы, которые может делать. У «Детройта» была пара дополнительных моментов в третьем периоде, и я не был в восторге от того, что мы просто смотрели на это. Пропущенные голы — с ними нельзя было ничего поделать. Во втором голе шайба попала в две клюшки. Но Худобин сделал несколько ключевых сейвов в нужное время, о чём мы говорили весь год, его игра была очень хорошей», — приводит слова Боунесса официальный сайт «Далласа».



За «Даллас» забивали Роопе Хинц и Джейсон Робертсон. Российский нападающий хозяев Денис Гурьянов реализовал победный буллит. В составе «Детройта» дубль оформил Люк Гленденинг. Российский нападающий Евгений Свечников отметился результативной передачей.