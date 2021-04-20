Назаров: присматривал за Марло в его первом матче в НХЛ, после игры была большая пьянка

Известный тренер Андрей Назаров вспомнил, как, будучи игроком НХЛ, выходил в одной тройке с форвардом Патриком Марло в составе «Сан-Хосе Шаркс». Назаров вместе с другим силовым нападающим — Доди Вудом — присматривал за 18-летним канадским форвардом.
«Помню, как в далёком 1997 году выходил на лёд в форме «Сан-Хосе» в одной тройке с Патриком Марло и Доди Вудом. Дело в том, что тогдашний главный тренер «акул» Дэррил Саттер поставил нас с Доди присматривать за совсем ещё молодым Патриком, который проводил свой первый матч в НХЛ.
Кстати, мой давний товарищ и бывший одноклубник по «Шаркс» Витя Козлов оформил в том матче дубль. Вообще мы тогда все были безбашенные, дрались через день. В команде же ещё был всеми уважаемый ветеран тафгайского цеха Марти Максорли. Помню, после той игры была большая пьянка, хоть мы и проиграли «Эдмонтону», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Марло в сегодняшнем матче с «Вегас Голден Найтс» установил рекорд НХЛ по количеству проведённых матчей. Он обошёл легендарного Горди Хоу и теперь в его активе 1768 матчей в лиге.
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