Никулин — о погоне за рекордом МХЛ: что там до Гусева… Четыре? Пять шайб?

Нападающий ярославского «Локо» Степан Никулин отреагировал на возможность установить новый рекорд Кубка Харламова по голам в одном плей-офф.



Никулин накануне забил 12-й гол в текущем розыгрыше Кубка и занимает второе место среди всех хоккеистов. Впереди по шайбам за один розыгрыш Кубка Харламова лишь экс-нападающий «Красной Армии» Никита Гусев, который дважды забрасывал больше шайб за один плей-офф. В сезоне-2010/2011 он отличился 17 раз, а в сезоне-2011/2012 — 16.



«Значения этому не придаю, это заслуга всех ребят. Руся Абросимов передачи делает, Никита Кирьянов хорошо вратаря в большинстве закрывает, моё дело — просто попасть. В большинстве все мужики работают на гол, просто мне удаётся забрасывать. Что там до Гусева… Четыре? Пять шайб? Получится — значит получится. Нет — ничего страшного. Главное — это команда», — приводит слова Никулина сайт МХЛ.



Напомним, накануне в третьем финальном матче Кубка Харламова «Локо» обыграл «Динамо». После трёх матчей серии впереди динамовцы — 2-1. Следующий матч состоится 20 апреля в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив». Начало — в 19:00 мск.

Степан Никулин вышел на второе место по голам за один плей-офф МХЛ