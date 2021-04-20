Никулин — о погоне за рекордом МХЛ: что там до Гусева… Четыре? Пять шайб?

Нападающий ярославского «Локо» Степан Никулин отреагировал на возможность установить новый рекорд Кубка Харламова по голам в одном плей-офф.
Никулин накануне забил 12-й гол в текущем розыгрыше Кубка и занимает второе место среди всех хоккеистов. Впереди по шайбам за один розыгрыш Кубка Харламова лишь экс-нападающий «Красной Армии» Никита Гусев, который дважды забрасывал больше шайб за один плей-офф. В сезоне-2010/2011 он отличился 17 раз, а в сезоне-2011/2012 — 16.
«Значения этому не придаю, это заслуга всех ребят. Руся Абросимов передачи делает, Никита Кирьянов хорошо вратаря в большинстве закрывает, моё дело — просто попасть. В большинстве все мужики работают на гол, просто мне удаётся забрасывать. Что там до Гусева… Четыре? Пять шайб? Получится — значит получится. Нет — ничего страшного. Главное — это команда», — приводит слова Никулина сайт МХЛ.
Напомним, накануне в третьем финальном матче Кубка Харламова «Локо» обыграл «Динамо». После трёх матчей серии впереди динамовцы — 2-1. Следующий матч состоится 20 апреля в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив». Начало — в 19:00 мск.
- 20 апреля 2021
-
11:30
-
11:20
-
10:52
-
10:16
-
10:05
-
09:48
-
09:20
-
09:03
-
08:33
-
07:53
-
07:01
-
06:50
-
06:38
-
05:54
-
05:19
-
05:14
-
04:50
-
04:42
-
04:39
-
03:36
-
02:47
- 19 апреля 2021
-
23:39
-
23:06
-
22:56
-
22:15
-
22:10
-
21:42
-
21:37
-
21:22
-
21:16
-
20:41
-
19:51
-
19:35
-
19:20
-
18:58