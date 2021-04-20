ЦСКА — «Авангард»: кто победит во втором матче финала Кубка Гагарина?

Сегодня, 20 апреля, на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве состоится второй матч финальной серии Кубка Гагарина плей-офф Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и омским «Авангардом». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:30 мск. После первого матча счёт в серии — 0-1.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: ЦСКА — «Авангард»: кто победит во втором матче финала?»
Пройти опрос можно на Quiz.
Напомним, что в финале Западной конференции ЦСКА переиграл СКА в пяти матчах. «Авангард» был сильнее казанского «Ак Барса» в финале Востока, выиграв в овертайме решающего, седьмого матча. Впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале играют одни и те же команды. ЦСКА и «Авангард» играли друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.
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