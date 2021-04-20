Зарипов: предложение от «Трактора» рассмотрю, но в приоритете — «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал, как болезненно переживает поражение от «Авангарда» в финале Восточной конференции КХЛ, а также высказался о дальнейших карьерных планах.



«Для меня это одно из самых болезненных поражений за всё время, что я играю в хоккей. Уступить в овертайме седьмого матча на глазах своих болельщиков — большой удар. Скажу честно, я до сих пор не отошёл от неудачи и в душе сильно переживаю. Но мыслей об окончании карьеры у меня нет. Сил и мотивации хватит, чтобы провести как минимум один сезон. Очень хочется выиграть Кубок Гагарина ещё раз.



Жду предложения от «Ак Барса». Считаю, что способен ещё принести пользу команде. Если поступит предложение от «Трактора», то я его рассмотрю. Но на данный момент для меня в приоритете «Ак Барс», — приводит слова Зарипова «Спорт-экспресс».