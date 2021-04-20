Шалимов рассказал, как не ночевал дома и уезжал со своей свадьбы, чтобы не попасть в ЦСКА

Олимпийский чемпион 1976 года Виктор Шалимов, празднующий сегодня, 20 апреля, своё 70-летие, рассказал, как избегал попадания в ЦСКА. Шалимов почти всю карьеру — с 1969 по 1985 гг. — отыграл за «Спартак».
«Дома не ночевал, чтобы не попасть в ЦСКА. В призывное время, во всяком случае. Призыв закончился — можешь снова домой приходить. Я серьёзно. А так бы забрали. Меня приглашали и в ЦСКА, и в «Динамо». Динамовцы, правда, тогда делали всё хитрее — они ещё до армейского призыва набирали игроков в свою «учебку» — МВД, КГБ, и хоккеист уже не призывался. А в ЦСКА просто приходил человек из военкомата к любому: повесточку подписал — и ты свободен, а не подписал — уклонение от воинской службы, от двух до пяти.
Помню, даже ко мне на свадьбу пришли забирать с повесткой и с участковым. У меня свадьба была в Химках, а я с женой уехал в Мытищи. А в Химках только родственники остались. Сказали военкоматовцам, что нет меня. Потом приходили, говорили моему начальству, что пришла повестка в армию. А начальство нам: «Мы решим всё, не волнуйтесь, но дома не ночуйте». А когда стал кандидатом в сборную, дали отсрочку, но они всё равно нашли лазейку — едва не попал под спецнабор. Но я поступил в институт, а потом второй ребёнок родился, а с двумя детьми уже в армию не брали. У Саши Якушева была такая же история — но его супруга спасла: когда за ним пришли из военкомата, она просто не открыла дверь. А потом уже и руководство подключилось», — приводит слова Шалимова сайт «Спартака».
- 20 апреля 2021
-
13:21
-
13:12
-
12:43
-
12:28
-
12:18
-
12:00
-
11:30
-
11:20
-
10:52
-
10:16
-
10:05
-
09:48
-
09:20
-
09:03
-
08:33
-
07:53
-
07:01
-
06:50
-
06:38
-
05:54
-
05:19
-
05:14
-
04:50
-
04:42
-
04:39
-
03:36
-
02:47
- 19 апреля 2021
-
23:39
-
23:06
-
22:56
-
22:15
-
22:10
-
21:42
-
21:37
-
21:22