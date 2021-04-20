Шалимов рассказал, как не ночевал дома и уезжал со своей свадьбы, чтобы не попасть в ЦСКА

Олимпийский чемпион 1976 года Виктор Шалимов, празднующий сегодня, 20 апреля, своё 70-летие, рассказал, как избегал попадания в ЦСКА. Шалимов почти всю карьеру — с 1969 по 1985 гг. — отыграл за «Спартак».



«Дома не ночевал, чтобы не попасть в ЦСКА. В призывное время, во всяком случае. Призыв закончился — можешь снова домой приходить. Я серьёзно. А так бы забрали. Меня приглашали и в ЦСКА, и в «Динамо». Динамовцы, правда, тогда делали всё хитрее — они ещё до армейского призыва набирали игроков в свою «учебку» — МВД, КГБ, и хоккеист уже не призывался. А в ЦСКА просто приходил человек из военкомата к любому: повесточку подписал — и ты свободен, а не подписал — уклонение от воинской службы, от двух до пяти.



Помню, даже ко мне на свадьбу пришли забирать с повесткой и с участковым. У меня свадьба была в Химках, а я с женой уехал в Мытищи. А в Химках только родственники остались. Сказали военкоматовцам, что нет меня. Потом приходили, говорили моему начальству, что пришла повестка в армию. А начальство нам: «Мы решим всё, не волнуйтесь, но дома не ночуйте». А когда стал кандидатом в сборную, дали отсрочку, но они всё равно нашли лазейку — едва не попал под спецнабор. Но я поступил в институт, а потом второй ребёнок родился, а с двумя детьми уже в армию не брали. У Саши Якушева была такая же история — но его супруга спасла: когда за ним пришли из военкомата, она просто не открыла дверь. А потом уже и руководство подключилось», — приводит слова Шалимова сайт «Спартака».