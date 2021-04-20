Стали известны помощники Зубова в штабе рижского «Динамо»

Клуб «Динамо» (Рига) объявил, что помощниками Сергея Зубова, назначенного главным тренером команды, станут Олег Ореховский, Валерий Кулибаба и Эдгарс Лусиньш.



43-летний Ореховский будет отвечать в «Динамо» за защиту. В качестве хоккеиста он отыграл 14 сезонов и более чем 600 игр за московское «Динамо» и «Авангард». Играл за сборную России. В качестве тренера работал в «Витязе», «Нефтехимике», «Сочи», «Динамо» М и «Сибири».



45-летний тренер нападения Кулибаба ранее работал главным тренером молодёжной команды рижского «Динамо», а также был в штабе сборной Латвии на чемпионате мира 2019 года. Общая продолжительность тренерской карьеры составляет 12 лет.



36-летний тренер вратарей Лусиньш работал в австрийских и латвийских клубах, а также в сборных Латвии U20 и U18. Во время игровой карьеры поучаствовал в четырёх матчах КХЛ за рижан.

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