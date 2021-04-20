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ЦСКА — «Авангард». Платная трансляция
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Кожевников: удивительно, что в ЦСКА есть проблема с забивными игроками

Кожевников: удивительно, что в ЦСКА есть проблема с забивными игроками
Хоккей / КХЛ 0
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение, что ЦСКА нужны забивные снайперы, а сейчас в составе армейцев таких хоккеистов нет.

«Удивительно, что в клубе, который только в последние десятилетия дал мировому хоккею тройку Ларионова, Быкова, Фёдорова, есть проблема с забивными игроками. Посмотрите на соседей ЦСКА из «Динамо» — они выезжают на тройке Шипачева, у армейцев такого звена нет. При нынешней системе игры ЦСКА нужно только одно — открыть счёт. Если это происходит, то клуб дожимает любого соперника в КХЛ. С «Авангардом» забить этот гол не получилось — отсюда и поражение. Нужен человек, который бы этот гол исправно забивал!

В том же «Динамо» из двух моментов один могли реализовать Яшкин или Кагарлицкий, снайперы вот такого уровня и вот такой эффективности нужны сегодня ЦСКА. У армейцев мне нравятся Окулов, Шалунов, Слепышев. Но в жёстких схемах, заточенных на оборону, они то ли иногда теряются, то ли им тесновато, хотя тот же Окулов способен очень красиво нарисовать момент. Были большие ожидания от Сошникова, в «Салавате» он решал эпизоды, чем-то напоминал того же Кагарлицкого. Но в ЦСКА у него пока как-то не получается.

У команды Никитина есть результат. Поэтому если болельщиков армейцев, их руководителей устраивает закрытый стиль, то они имеют на это полное право. Хотя, повторюсь, один-два ярких снайпера им не помешают», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

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