Амиров: понимал, что мне будет лучше ещё поиграть в «Салавате», а не уезжать сразу в НХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров, подписавший контракт новичка с «Торонто Мэйпл Лифс», но оставшийся на ближайший год в команде из Уфы, рассказал, как проходили переговоры.



«Более шести месяцев мои агенты обговаривали вариант с «Торонто» и с «Салаватом», по которому я смогу ещё два года играть в КХЛ. Очень рад, что удалось договориться. Считаю, что это отличный для меня вариант.



В течение прошлого сезона в «Торонто» также пристально следили за мной, и у нас с клубом выстроен активный диалог, как напрямую, так и через агента. Мы много общались, мне присылали разные видео, давали хоккейные советы, подсказывали. И сейчас буду на связи с тренерами «Торонто». Может быть, у меня там будет возможность тренироваться. Лечу в Канаду, естественно, с хоккейной формой. Как только виза будет готова, я сразу вылечу туда. Планирую поехать на месяц-два.



Конечно, возникали мысли уехать уже сейчас, но я понимал, что мне будет лучше ещё поиграть в «Салавате». А когда мой агент рассказал о варианте с арендой, то подумал, что это будет идеально. При этом в течение всего сезона я был сконцентрирован на игре за родной клуб и сборную России», — приводит слова Амирова Sport 24.

Форвард «Салавата» Родион Амиров заключил контракт новичка с «Торонто»