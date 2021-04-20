Шипачёв: спрашивал у руководства насчёт партнёров — сказали, будут хорошие игроки

Нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв рассказал о переговорах с клубом по новому контракту и партнёрах по звену — Дмитрии Кагарлицком и Дмитрии Яшкине.
«Ставил ли условие сохранить Кагарлицкого? Нет, я просто спрашивал у руководства, с кем буду играть. Если в команде есть хорошая первая тройка, крепкое второе звено из иностранцев и талантливая молодёжь, то есть шанс показать приличный результат. Я интересовался у менеджеров насчёт будущих партнёров. Мне сказали, что будут хорошие игроки. На переговоры вы не приходите с настроем «дайте мне это, дайте мне то». Даже если тебе дадут что требуешь, потом и спросят по полной. Я лишь задавал вопросы и высказывал мнение насчёт того, с кем мне комфортнее играть.
С Яшкиным мы общались, но он ещё думает. Сейчас отправился на отдых. Видимо, у него есть хорошие предложения от клубов НХЛ. Кагарлицкий тоже уехал на неделю отдохнуть. Какие-то переговоры ведутся. Если говорить за себя, то было бы хорошо, останься Димка в «Динамо». Но к кому мне надо идти, к тренеру или генеральному менеджеру Меркулову? Возьмите и поставьте меня к этому игроку — такого не бывает. Они видят, что у нас получается вместе и на тренировках, и на матчах. Кагарлицкий провёл хороший сезон, набрал больше 50 очков. Хотя поначалу после СКА дела у него шли не очень. Он долгое время не мог забить. Потом всё нормализовалось. В плей-офф получил серьёзную травму и сейчас лечится», — приводит слова Шипачёва «Спорт-экспресс».
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