«Торпедо» продлило контракт с Мишариным

Нижегородское «Торпедо» подписало новое соглашение с защитником Георгием Мишариным, сообщается на официальном сайте клуба.



Новый контракт подписан сроком на один год. 35-летний Мишарин выступает за нижегородскую команду с 2019 года и за два сезона записал в свой актив 14 (3+11) очков по системе «гол+пас». В регулярном чемпионате сезона 2020/2021 он сыграл 47 игр и отдал пять голевых передач. В серии плей-офф против «Ак Барса» сыграл во всех четырёх играх.

Ранее в КХЛ хоккеист выступал за новосибирскую «Сибирь», екатеринбургский «Автомобилист», московский ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Мишарин — серебряный призёр чемпионата мира среди молодежи 2005 г., бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2004 г.