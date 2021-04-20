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«Торпедо» продлило контракт с Мишариным

«Торпедо» продлило контракт с Мишариным
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» подписало новое соглашение с защитником Георгием Мишариным, сообщается на официальном сайте клуба.

Новый контракт подписан сроком на один год. 35-летний Мишарин выступает за нижегородскую команду с 2019 года и за два сезона записал в свой актив 14 (3+11) очков по системе «гол+пас». В регулярном чемпионате сезона 2020/2021 он сыграл 47 игр и отдал пять голевых передач. В серии плей-офф против «Ак Барса» сыграл во всех четырёх играх.

Ранее в КХЛ хоккеист выступал за новосибирскую «Сибирь», екатеринбургский «Автомобилист», московский ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Мишарин — серебряный призёр чемпионата мира среди молодежи 2005 г., бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2004 г.

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