«Торпедо» продлило контракт с Мишариным
Нижегородское «Торпедо» подписало новое соглашение с защитником Георгием Мишариным, сообщается на официальном сайте клуба.
Новый контракт подписан сроком на один год. 35-летний Мишарин выступает за нижегородскую команду с 2019 года и за два сезона записал в свой актив 14 (3+11) очков по системе «гол+пас». В регулярном чемпионате сезона 2020/2021 он сыграл 47 игр и отдал пять голевых передач. В серии плей-офф против «Ак Барса» сыграл во всех четырёх играх.
Ранее в КХЛ хоккеист выступал за новосибирскую «Сибирь», екатеринбургский «Автомобилист», московский ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Мишарин — серебряный призёр чемпионата мира среди молодежи 2005 г., бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2004 г.
Рекомендуем вам
- 20 апреля 2021
-
15:10
-
15:03
-
14:47
-
14:15
-
13:50
-
13:36
-
13:21
-
13:12
-
12:43
-
12:28
-
12:18
-
12:00
-
11:30
-
11:20
-
10:52
-
10:16
-
10:05
-
09:48
-
09:20
-
09:03
-
08:33
-
07:53
-
07:01
-
06:50
-
06:38
-
05:54
-
05:19
-
05:14
-
04:50
-
04:42
-
04:39
-
03:36
-
02:47
- 19 апреля 2021
-
23:39
-
23:06
Партнерский контент
Рекомендуем вам