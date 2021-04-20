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«Салават Юлаев» продлил контракт с Бирюковым

«Салават Юлаев» продлил контракт с Бирюковым
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Евгением Бирюковым.

Новое соглашение с 35-летним хоккеистом рассчитано на один сезон, сообщает клуб на своём официальном сайте.

В уфимскую команду Бирюков перешёл перед нынешним сезоном и отыграл за команду 64 матча, в которых отметился 7 (1+6) результативными баллами при показателе полезности «0» и 20 штрафных минутах. Ранее Бирюков 15 лет выступал за «Металлург». По ходу текущего сезона хоккеист сыграл 800-й матч в КХЛ, а всего провёл уже 843 матча и набрал 135 (23+112) очков.

Защитник является чемпионом мира — 2012, серебряным призёром ЧМ-2015, двукратным обладателем Кубка Гагарина, чемпионом мира среди юниоров — 2004, трёхкратным чемпионом России.

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