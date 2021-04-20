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ЦСКА — «Авангард». Платная трансляция
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Аделина Сотникова: каждому игроку ЦСКА нужно разозлиться на себя и соперника

Аделина Сотникова: каждому игроку ЦСКА нужно разозлиться на себя и соперника
Хоккей / КХЛ 0

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова рассказала о том, благодаря чему ЦСКА может выиграть финальную серию Кубка Гагарина у омского «Авангарда».

«В чём ЦСКА стоит добавить? Каждому игроку нужно разозлиться на себя и соперника. И в оставшихся матчах отработать на максимуме, чтобы добиться поставленной цели. Всё-таки пока состоялся только один матч, а серия длится до четырёх побед.

Недавно танцевала с клюшкой? Наверное, клюшка — это не моё. Я ни разу не смогла попасть в ворота. Попробую ли себя в хоккее? Думаю, мне достаточно моих фигурных конёчков», — цитирует Сотникову официальный сайт ХК ЦСКА.

Напомним, что в первом матче «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 4:1. Следующая игра состоится 20 апреля в 19:00 мск.

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