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Фолиньо: есть впечатление, что Торторелла хочет разорвать игроков, но Лайне выживет

Фолиньо: есть впечатление, что Торторелла хочет разорвать игроков, но Лайне выживет
Хоккей / НХЛ 0

Бывший капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо поделился мнением о непростых взаимоотношениях между главным тренером «мундиров» Джоном Тортореллой и финским нападающим Патриком Лайне.

«Есть впечатление, что Торторелла хочет разорвать игроков, но это далеко от истины. Если вы работаете с отдачей и ведёте себя профессионально, то Торторелла будет хорошо к вам относиться. Патрик только учится этим вещам. Это молодой талантливый парень, с которым легко играть. Теперь он пытается привести в норму другой аспект, а именно то, чего от него ждут каждый день. Думаю, Лайне выживет в мире Джона Тортореллы. Речь идёт о выполнении работы, а игрокам требуется время, чтобы привыкнуть к этому», – сказал Фолиньо в подкасте The Wally and the Methot Show.

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