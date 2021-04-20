Сборная России начала подготовку к чемпионату мира в Латвии

Сборная России по хоккею начала подготовку к чемпионату мира, который пройдёт в Латвии, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.
На сбор дополнительно вызваны семь игроков: нападающие Илья Сафонов («Ак Барс»), Артём Ильенко («Локомотив»), Владислав Цицюра, Павел Кукштель (оба – СКА), Кирилл Кондырев («Русские витязи»), Владислав Ефремов («Динамо» М), а также защитник Кирилл Кирсанов (СКА).
Всего на первый сбор прибыли 42 игрока. Хоккеисты поделены на две группы. В первом матче Еврочелленджа против сборной Беларуси, который состоится 23 апреля, сыграет национальная сборная, 24 апреля – олимпийская.
25 апреля начнется второй подготовительный цикл. 28 апреля команда вылетит в Швейцарию, где 30 апреля и 1 мая в городе Билль проведет два матча против швейцарцев.
3 мая стартует третий цикл подготовки. 9 мая, в День Победы, сборная России посетит парк «Патриот» и военный аэродром в Кубинке. После тренировочного сбора в Новогорске 10 мая команда вылетит в Прагу, где примет участие в четвертом этапе Евротура – Чешских играх. 16 мая команда из Праги отправится в Ригу, где после пятидневного карантина сыграет на чемпионате мира.
Сообщается, что тренерский штаб сборной продолжает работу по формированию состава на чемпионат мира, следит за финальной серией Кубка Гагарина и держит связь с кандидатами, выступающими в НХЛ.
Перед третьим этапом к сборной присоединяться участники финала плей-офф КХЛ. О вызовах игроков НХЛ, чьи команды не попали в розыгрыш Кубка Стэнли, ФХР объявит дополнительно ближе к завершению регулярного чемпионата.
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