TSN: канадский защитник Пауэр — фаворит драфта НХЛ, Даниил Чайка — на 19-м месте рейтинга

Известный североамериканский обозреватель телекомпании TSN Боб Маккензи составил свой рейтинг молодых хоккеистов, которые могут быть выбраны на драфте новичков НХЛ в 2021 году, сообщает Hock_Eye в «твиттере».



Его возглавил Оуэн Пауэр, выступающий в NCAA за университет Мичигана. В нынешнем сезоне на его счету 16 (3+13) очков в 26 матчах. Лучшим россиянином в топ-32 стал защитник Даниил Чайка, который в нынешнем сезоне выступал на правах аренды в столичном ЦСКА. Чайка сыграл 11 матчей в КХЛ (один гол, одна передача), 10 матчей в ВХЛ за «Красную звезду» (одна передача) и пять матчей в МХЛ за «Красную армию» (один гол, три передачи).



Кроме Чайки, по мнению Маккензи в первом раунде могут быть выбраны ещё двое россиян. На 22-й строчке рейтинга находится нападающий системы питерского СКА Никита Чибриков (16 матчей, два очка в КХЛ в сезоне-2020/2021), на 30-м месте — форвард тольяттинской «Лады» Фёдор Свечков (пять голов, 10 передач в 38 матчах в ВХЛ в сезоне-2020/2021).