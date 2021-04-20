ЦСКА — «Авангард»: Кемпе вернулся в состав армейцев

Стали известны составы московского ЦСКА и омского «Авангарда» на второй матч финала Кубка Гагарина. Встреча состоится в столице Российской Федерации на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЦСКА:
Юханссон (Шарыченков);
Дальбек — Сергеев, Кемпе — Андронов — Карнаухов;
Киселевич — Рыков, Мамин — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Лайпсик;
Чайка, Попов — Светлаков — Телегин, Соркин.
«Авангард»:
Грубец (Бобков);
Шарипзянов — Покка, Костин — Найт — Буше;
Готовец — Береглазов, — Ковальчук — Зернов — Чинахов;
Чистяков — Каски, Хохлачёв — Семёнов — Толчинский;
Гончаров, Каблуков — Стась — Потапов; Дедунов.
Напомним, что в первом матче серии омичи одержали победу со счётом 4:1.
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