ЦСКА — «Авангард»: Кемпе вернулся в состав армейцев

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Стали известны составы московского ЦСКА и омского «Авангарда» на второй матч финала Кубка Гагарина. Встреча состоится в столице Российской Федерации на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



ЦСКА:



Юханссон (Шарыченков);

Дальбек — Сергеев, Кемпе — Андронов — Карнаухов;

Киселевич — Рыков, Мамин — Шалунов — Окулов;

Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Лайпсик;

Чайка, Попов — Светлаков — Телегин, Соркин.



«Авангард»:



Грубец (Бобков);

Шарипзянов — Покка, Костин — Найт — Буше;

Готовец — Береглазов, — Ковальчук — Зернов — Чинахов;

Чистяков — Каски, Хохлачёв — Семёнов — Толчинский;

Гончаров, Каблуков — Стась — Потапов; Дедунов.

Напомним, что в первом матче серии омичи одержали победу со счётом 4:1.