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Стал известен полный управленческий штаб сборной Канады на ЧМ-2021

ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Стал известен полный управленческий штаб сборной Канады на ЧМ-2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Генеральным менеджером сборной Канады на предстоящем чемпионате мира 2021 года в Латвии станет знаменитый в прошлом голкипер Роберто Луонго, сообщает Канадская федерация хоккея.

41-летний Луонго завершил игровую карьеру в 2019 году, а в феврале 2021 года был назначен помощником генерального менеджера канадской сборной на ОИ-2022. Будучи игроком в составе сборной Канады, он дважды становился олимпийским чемпионом (2010, 2014), один раз выигрывал золото Кубка мира (2016) и дважды становился чемпионом мира (2003 и 2004).

В качестве генерального менеджера Луонго будет контролировать и руководить всеми хоккейными операциями, включая отбор и оценку персонала и игроков. В группу управления к Луонго присоединятся Шейн Доан и Скотт Сальмонд.

«Хоккей Канады очень рад, что Роберто Луонго возглавит нашу группу управления на чемпионате мира по хоккею в этом году и продолжит работу со всей нашей олимпийской командой менеджеров, потому что мы продолжаем готовиться к Олимпийским играм 2022 года. Нам также повезло, что Шейн и Скотт внесли свой вклад в качестве помощников генерального директора. Оба специалиста привносят богатый опыт в национальную мужскую сборную Канады. Роберто, Шейн и Скотт обладают сильным сочетанием опыта НХЛ и международного опыта как на льду, так и за его пределами, и они будут дополнять друг друга, пока мы работаем над созданием команды, которая сможет побороться за золотую медаль», — цитирует генерального директора Канадской федерации хоккея Тома Ренни сайт федерации.

Напомним, что чемпионат мира — 2021 пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.

Расписание матчей / Календарь игр - ЧМ по хоккею 2021

На последнем состоявшемся чемпионате мира (в 2019 году) сборная Канады заняла второе место, проиграв в финале сборной Финляндии. На том турнире канадцев возглавляли сразу три менеджера: Джейсон Боттерилл, Рон Фрэнсис и Рон Хекстолл.

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