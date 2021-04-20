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Попихин — о 0-3 в финале ВХЛ: сдаваться в «Кузне» никто не собирается

Попихин — о 0-3 в финале ВХЛ: сдаваться в «Кузне» никто не собирается
Хоккей / ВХЛ 0

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Евгений Попихин подвёл итоги третьего финального матча Кубка Петрова с «Югрой».

«Команда старалась, работала, имела преимущество. В первом периоде мы создали достаточно хороших шансов, но была проблема реализации. Потом где-то стали закрывать вратаря и бросать, но нужно забивать свои моменты. А так, по самоотдаче, по игре — претензий к ребятам нет. Уверен, что команда будет биться до конца. Сдаваться никто не собирается. Завтра выходим и от начала до конца работаем на победу», — цитирует Попихина официальный сайт Высшей хоккейной лиги.

Напомним, что после трёх матчей в финальной серии «Металлург» уступает «Югре» — 0:3. Следующий матч состоится 21 апреля в 15:00 мск.

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