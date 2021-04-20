Попихин — о 0-3 в финале ВХЛ: сдаваться в «Кузне» никто не собирается
Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Евгений Попихин подвёл итоги третьего финального матча Кубка Петрова с «Югрой».
«Команда старалась, работала, имела преимущество. В первом периоде мы создали достаточно хороших шансов, но была проблема реализации. Потом где-то стали закрывать вратаря и бросать, но нужно забивать свои моменты. А так, по самоотдаче, по игре — претензий к ребятам нет. Уверен, что команда будет биться до конца. Сдаваться никто не собирается. Завтра выходим и от начала до конца работаем на победу», — цитирует Попихина официальный сайт Высшей хоккейной лиги.
Напомним, что после трёх матчей в финальной серии «Металлург» уступает «Югре» — 0:3. Следующий матч состоится 21 апреля в 15:00 мск.
Рекомендуем вам
- 20 апреля 2021
-
19:25
-
18:52
-
18:43
-
18:32
-
17:57
-
17:29
-
16:54
-
16:45
-
16:24
-
16:16
-
16:13
-
15:44
-
15:30
-
15:10
-
15:03
-
14:47
-
14:15
-
13:50
-
13:36
-
13:21
-
13:12
-
12:43
-
12:28
-
12:18
-
12:00
-
11:30
-
11:20
-
10:52
-
10:16
-
10:05
-
09:48
-
09:20
-
09:03
-
08:33
-
07:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам