Попихин — о 0-3 в финале ВХЛ: сдаваться в «Кузне» никто не собирается

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Евгений Попихин подвёл итоги третьего финального матча Кубка Петрова с «Югрой».

«Команда старалась, работала, имела преимущество. В первом периоде мы создали достаточно хороших шансов, но была проблема реализации. Потом где-то стали закрывать вратаря и бросать, но нужно забивать свои моменты. А так, по самоотдаче, по игре — претензий к ребятам нет. Уверен, что команда будет биться до конца. Сдаваться никто не собирается. Завтра выходим и от начала до конца работаем на победу», — цитирует Попихина официальный сайт Высшей хоккейной лиги.

Напомним, что после трёх матчей в финальной серии «Металлург» уступает «Югре» — 0:3. Следующий матч состоится 21 апреля в 15:00 мск.