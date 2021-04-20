ЦСКА — «Авангард»: после первого периода счёт не открыт

Сегодня, 20 апреля, в столице Российской Федерации на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и омским «Авангардом» (счёт в матче — 0:0 после первого периода).
Первая финальная встреча Кубка Гагарина завершилась победой «Авангарда» со счётом 4:1.
В финале Восточной конференции «Авангард» победил «Ак Барс», выиграв серию в семи матчах — 4-3. В финальной серии Западной конференции ЦСКА оказался сильнее СКА — 4-2.
Напомним, впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале встречаются одни и те же команды. Они играли друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 в КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.
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