Торнтон — о рекорде Марло: сложно представить, что кто-то может повторить такое достижение

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джо Торнтон прокомментировал рекорд форварда «Сан-Хосе Шаркс» Патрика Марло по количеству проведённых матчей в регулярном чемпионате НХЛ.



«Я столько лет играл вместе с Марло, но всё равно восхищаюсь им. Когда говорят об играх Горди Хоу, думаешь, что этот рекорд будет вечным. Он так долго играл в лиге. Даже представить сложно, что кто-то может замахнуться на такое достижение. Так что побить один из рекордов Хоу дорогого стоит. Я очень люблю Пэтти. У него огромное сердце, заразительный смех и замечательное чувство юмора. Любой мечтает иметь такого друга, как Патрик Марло, потому что это особенное ощущение



Он отлично катается. И в плане физической подготовки войдёт в тройку лучших игроков в любой команде. Он очень сильный. Посмотрите на фотографии пятидесятилетнего Горди. Видно, что он очень мощный человек. У Патрика Марло такая же конституция. Он так долго играет, потому что он очень сильный, ловкий и очень много работает в межсезонье. У него не бывает выходных, он всегда хочет стать лучше. Ни секунды простоя», — цитирует Торнтона официальный сайт НХЛ на русском языке.