«Динамо» обыграло «Локо» в четвёртом матче финала МХЛ. От титула отделяет одна победа

В четвёртом матче финальной серии Кубка Харламова — трофея Молодёжной хоккейной лиги — ярославский «Локо» на «Арене-2000-Локомотив» уступил московскому «Динамо» со счётом 1:4 (0:1, 1:1, 0:2).



В первом тайме отличились только гости: на 17-й минуте Олег Зайцев и Богдан Тринеев ассистировали Егору Брызгалову.



Во втором отрезке игры команды обменялись заброшенными шайбами: на 38-й минуте Дмитрий Рашевский забросил с передачи Даниила Гутика, а через минуту ярославцы отыграли одну шайбу — Александр Дарьин отличился после передач Егора Манина и Антона Лукичёва.



В третьей двадцатиминутке сначала Рашевский ассистировал Владиславу Михайлову, который увеличил преимущество бело-голубых, затем Иван Дидковский сделал счёт крупным.



После четырёх матчей динамовцы ведут в финальной серии со счётом 3-1. В следующем матче команды встретятся в Красногорске 23 апреля в 19:00 мск.



«Динамо» завершило регулярный чемпионат Западной конференции МХЛ на первом месте, набрав 107 очков, ярославцы отстали на один балл и завершили регулярку на второй строчке. В плей-офф бело-голубые выиграли три серии со счётом 3-0, став первой командой в истории Кубка Харламова, дошедшей до финала без поражений.