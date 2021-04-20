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«Динамо» обыграло «Локо» в четвёртом матче финала МХЛ. От титула отделяет одна победа

«Динамо» обыграло «Локо» в четвёртом матче финала МХЛ. От титула отделяет одна победа
Хоккей / МХЛ 0
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В четвёртом матче финальной серии Кубка Харламова — трофея Молодёжной хоккейной лиги — ярославский «Локо» на «Арене-2000-Локомотив» уступил московскому «Динамо» со счётом 1:4 (0:1, 1:1, 0:2).

В первом тайме отличились только гости: на 17-й минуте Олег Зайцев и Богдан Тринеев ассистировали Егору Брызгалову.

Во втором отрезке игры команды обменялись заброшенными шайбами: на 38-й минуте Дмитрий Рашевский забросил с передачи Даниила Гутика, а через минуту ярославцы отыграли одну шайбу — Александр Дарьин отличился после передач Егора Манина и Антона Лукичёва.

В третьей двадцатиминутке сначала Рашевский ассистировал Владиславу Михайлову, который увеличил преимущество бело-голубых, затем Иван Дидковский сделал счёт крупным.

После четырёх матчей динамовцы ведут в финальной серии со счётом 3-1. В следующем матче команды встретятся в Красногорске 23 апреля в 19:00 мск.

«Динамо» завершило регулярный чемпионат Западной конференции МХЛ на первом месте, набрав 107 очков, ярославцы отстали на один балл и завершили регулярку на второй строчке. В плей-офф бело-голубые выиграли три серии со счётом 3-0, став первой командой в истории Кубка Харламова, дошедшей до финала без поражений.

МХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 4-й матч
20 апреля 2021, вторник. 19:00 МСК
Локо
Ярославль
Окончен
1 : 4
МХК Динамо М
Москва
0:1 Брызгалов (Зайцев, Тринеев) – 16:58' (5x5)   0:2 Рашевский (Гутик) – 37:54' (5x5)   1:2 Дарьин (Лукичёв, Манин) – 38:41' (5x5)   1:3 Михайлов (Рашевский) – 49:25' (4x5)   1:4 Дидковский – 52:07' (5x5)
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