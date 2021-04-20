Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Реакция Хартли на большое количество штрафа у «Авангарда» во втором матче серии с ЦСКА

Реакция Хартли на большое количество штрафа у «Авангарда» во втором матче серии с ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли саркастично посмеялся и закрыл лицо руками после того, как судьи выписали «Авангарду» 16 минут штрафа по итогам первого периода.

Видео реакции Хартли можно посмотреть здесь.

Армейцы в итоге одержали победу со счётом 3:0, забив победный гол при игре в большинстве. По итогам матча у ЦСКА оказалось шесть минут штрафа, у «Авангарда» — 24.

Напомним, впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале встречаются одни и те же команды. Они играли друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 в КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021