Реакция Хартли на большое количество штрафа у «Авангарда» во втором матче серии с ЦСКА
Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли саркастично посмеялся и закрыл лицо руками после того, как судьи выписали «Авангарду» 16 минут штрафа по итогам первого периода.
Видео реакции Хартли можно посмотреть здесь.
Армейцы в итоге одержали победу со счётом 3:0, забив победный гол при игре в большинстве. По итогам матча у ЦСКА оказалось шесть минут штрафа, у «Авангарда» — 24.
Напомним, впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале встречаются одни и те же команды. Они играли друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 в КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса
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