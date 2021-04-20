ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Сегодня, 20 апреля, в столице Российской Федерации на стадионе «ЦСКА-Арена» проходил второй матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).



На 36-й минуте при игре в большинстве Максим Шалунов замкнул передачу вдоль ворот от Максима Соркина. На 44-й Антон Слепышев подставил клюшку под бросок Артёма Сергеева и увеличил преимущество армейцев, а на 48-й Егор Рыков и Богдан Киселевич вывели один на один Александра Попова, который реализовал импровизированный буллит.

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После двух финальных встреч Кубка Гагарина счёт в серии 1-1.

В финале Восточной конференции «Авангард» победил «Ак Барс», выиграв серию в семи матчах — 4-3.



В финальной серии Западной конференции ЦСКА оказался сильнее СКА — 4-2.



Напомним, впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале встречаются одни и те же команды. Они играли друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 в КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.