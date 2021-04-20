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Хартли — об удалениях «Авангарда»: хорошая тема для размышлений, мы уже это проходили

Хартли — об удалениях «Авангарда»: хорошая тема для размышлений, мы уже это проходили
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал большое количество удалений у омской команды во втором финальном матче Кубка Гагарина с ЦСКА (0:3).

«Сегодняшняя встреча не стала для нас большим сюрпризом. Соперник очень силён, он открыл счёт, мы затем попытались отыграться, но не получилось. У нас нет таких вариантов, как у ЦСКА, по ротации легионеров. Я бы с удовольствием дал Секачу сыграть, но пока нет возможности. Иржи — великолепный игрок, но ситуация вынуждает нас поступать так, как мы поступаем.

Много удалений у «Авангарда»? Это очень хорошая тема для размышлений, мы уже проходили аналогичную ситуацию в плей-офф. Толчинского ударили по голове и не было большинства? А что я могу сделать? Запрос ничем не поможет, ведь игра уже завершена», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Реакция Хартли на большое количество штрафа у «Авангарда» во втором матче серии с ЦСКА
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