Хартли: сегодня «Авангард» сам себе не дал шанса на успех. Но у нас есть характер

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, почему, на его взгляд, вторая финальная встреча с ЦСКА оказалась не очень хорошей для омичей (0:3).
«Обычно у нас хорошая «химия» между защитниками и нападающими, но сегодня было определённое недопонимание. Нужно быть честными, эта игра получилась не очень хорошей для нас. Но счёт в серии 1-1, и мы переезжаем на домашнюю площадку. Сегодня мы сами себе не дали шанса на успех, но мы уже не раз доказывали, что у «Авангарда» есть характер», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале встречаются одни и те же команды. Они играли друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 в КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.
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