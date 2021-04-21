Чирлидерша села на шпагат, Ковальчук спасал пустые ворота. Фото с матча ЦСКА – «Авангард»

20 апреля в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходил второй матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, почему, на его взгляд, вторая финальная встреча с ЦСКА оказалась не очень хорошей для омичей (0:3).
«Обычно у нас хорошая «химия» между защитниками и нападающими, но сегодня было определённое недопонимание. Нужно быть честными, эта игра получилась не очень хорошей для нас. Но счёт в серии 1-1, и мы переезжаем на домашнюю площадку. Сегодня мы сами себе не дали шанса на успех, но мы уже не раз доказывали, что у «Авангарда» есть характер».
После двух финальных встреч Кубка Гагарина счёт в серии 1-1.
Напомним, впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале встречаются одни и те же команды. Они играли друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 в КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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