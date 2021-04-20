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Кожевников: Мирошниченко мог сыграть за сборную, если бы его не пустили на ЮЧМ

Кожевников: Мирошниченко мог сыграть за сборную, если бы его не пустили на ЮЧМ
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников уверен в том, что именно благодаря усилиям ФХР форварду Ивану Мирошниченко всё же удастся сыграть на юниорском чемпионате мира в США.

«Нужно отдать должное ФХР за то, что в итоге удалось добиться разрешения на въезд в США и участия в чемпионате мира форварду Ивану Мирошниченко. Вопрос по допуску этого игрока решался совместно с Международной федерацией хоккея и Американским хоккейным союзом. Знаю, что, пока решался вопрос, было принято решение о включении игрока в расширенный состав первой сборной и его участия в матче против Беларуси. Он мог войти в историю как самый юный хоккеист, сыгравший за первую сборную. Хоккеисту выпал бы такой шанс, если бы вопрос с его участием в ЮЧМ оказался бы нерешённым. В любом случае этот шаг штаба сборной поддержать игрока заслуживает внимания и уважения», – сказал Кожевников «Чемпионату».

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