«Ак Барс» — о шуточном призыве создать Суперлигу: отбой, не получилось
Казанский «Ак Барс» в «твиттере» отреагировал на роспуск футбольной Суперлиги.
«Отбой, не получилось», — написала пресс-служба клуба в «твиттере».
Ранее казанский клуб выступил с шуточным призывом: «Короче, создаём хоккейную суперлигу и под шумок разыгрываем Суперкубок Гагарина. Кому из клубов интересно — пишите в ЛС».
Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что проведение нового соревнования — футбольной Суперлиги — отменено из-за выхода из лиги нескольких клубов.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, обогнав омский «Авангард» на шесть очков. В плей-офф казанцы дошли до финала конференции, где уступили тому же «Авангарду» — 3-4.
«Создадим хоккейную Суперлигу». «Ак Барс» обратился к клубам КХЛ с шутливым призывом
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