«Ак Барс» — о шуточном призыве создать Суперлигу: отбой, не получилось

Казанский «Ак Барс» в «твиттере» отреагировал на роспуск футбольной Суперлиги.

«Отбой, не получилось», — написала пресс-служба клуба в «твиттере».

Ранее казанский клуб выступил с шуточным призывом: «Короче, создаём хоккейную суперлигу и под шумок разыгрываем Суперкубок Гагарина. Кому из клубов интересно — пишите в ЛС».



Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что проведение нового соревнования — футбольной Суперлиги — отменено из-за выхода из лиги нескольких клубов.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, обогнав омский «Авангард» на шесть очков. В плей-офф казанцы дошли до финала конференции, где уступили тому же «Авангарду» — 3-4.