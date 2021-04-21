Окулов: неважно, кто выиграл первый матч, самое главное – выиграть последний

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал победу своей команды во втором матче финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом» (3:0).

«Мы свою систему игры не меняем, но были моменты, которые не выполняли в первой игре, мы это подкорректировали, общий заряд в раздевалке изменился. Сыграли хороший матч, но это только первый шаг и впереди ещё много работы.



То, что командам в этой серии не придётся много путешествовать, плюс и для нас, и для них. Есть больше времени на восстановление, больше времени заняться своим телом.



Первый раз слышу, что кто выигрывает первый матч, тот выигрывает и серию. Не обращаем внимание на это, без разницы, кто выиграл первый матч, самое главное – выиграть последний матч.



После первой игры как такового груза не было, понимаем, что наше звено должно делать свою работу, когда проигрываешь игру и не делаешь свою работу – это приносит неудовлетворение. Сегодня был новый день и смогли отличиться. Надеюсь, что дальше будет лучше и больше получаться», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.