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Окулов: неважно, кто выиграл первый матч, самое главное – выиграть последний

Окулов: неважно, кто выиграл первый матч, самое главное – выиграть последний
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал победу своей команды во втором матче финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом» (3:0).

«Мы свою систему игры не меняем, но были моменты, которые не выполняли в первой игре, мы это подкорректировали, общий заряд в раздевалке изменился. Сыграли хороший матч, но это только первый шаг и впереди ещё много работы.

То, что командам в этой серии не придётся много путешествовать, плюс и для нас, и для них. Есть больше времени на восстановление, больше времени заняться своим телом.

Первый раз слышу, что кто выигрывает первый матч, тот выигрывает и серию. Не обращаем внимание на это, без разницы, кто выиграл первый матч, самое главное – выиграть последний матч.

После первой игры как такового груза не было, понимаем, что наше звено должно делать свою работу, когда проигрываешь игру и не делаешь свою работу – это приносит неудовлетворение. Сегодня был новый день и смогли отличиться. Надеюсь, что дальше будет лучше и больше получаться», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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