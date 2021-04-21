НХЛ отреагировала на обвинительный приговор полицейскому, убившему Джорджа Флойда

НХЛ отреагировала на обвинительный приговор в адрес полицейского Дерека Шовина, который убил афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года.
«Хотя мы и рассчитываем на то, что окончание судебного процесса даст нам шанс на исцеление, мы остаемся привержены активному участию в движении за равенство и призываем наших болельщиков присоединиться к нам в поддержке системных изменений», — говорится в заявлении НХЛ в своем «твиттере».
Присяжные объявили Шовина виновным по всем пунктам обвинения: в убийстве второй и третьей степени, а также непредумышленном убийстве второй степени. Максимальное наказание за убийство второй степени – лишение свободы на срок не более 40 лет. Максимальное наказание за убийство третьей степени – лишение свободы на срок не более 25 лет. Максимальный срок за непредумышленное убийство второй степени – 10 лет или $20 тыс.
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