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«Айлендерс» разгромили «Рейнджерс» 6:1, у Панарина и Бучневича «-5» на двоих

«Айлендерс» разгромили «Рейнджерс» 6:1, у Панарина и Бучневича «-5» на двоих
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

В составе победителей забивали Джош Бейли (дважды), Брок Нельсон, Энтони Бовиллье, Жан-Габриэль Пажо и Джордан Эберле. Российский голкипер Семён Варламов отразил 25 бросков. Единственный гол за «Рейнджерс» забил Кевин Руни. Российский нападающий Артемий Панарин завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». Форвард Виталий Кравцов отметился результативной передачей. У Павла Бучневича «-3». Голкипер Игорь Шестёркин отразил 22 броска.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 апреля 2021, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Бейли (Пажо, Бовиллье) – 17:42' (5x5)   2:0 Нельсон (Ледди, Палмьери) – 21:38' (5x5)   3:0 Бовиллье (Добсон, Эберле) – 25:45' (5x4)   3:1 Руни (Смит, Кравцов) – 31:04' (5x5)   4:1 Пажо (Бовиллье, Бейли) – 47:44' (5x5)   5:1 Бейли (Бовиллье, Грин) – 50:16' (5x5)   6:1 Эберле (Зейджак) – 51:22' (5x5)
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