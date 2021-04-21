«Айлендерс» разгромили «Рейнджерс» 6:1, у Панарина и Бучневича «-5» на двоих

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.
В составе победителей забивали Джош Бейли (дважды), Брок Нельсон, Энтони Бовиллье, Жан-Габриэль Пажо и Джордан Эберле. Российский голкипер Семён Варламов отразил 25 бросков. Единственный гол за «Рейнджерс» забил Кевин Руни. Российский нападающий Артемий Панарин завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». Форвард Виталий Кравцов отметился результативной передачей. У Павла Бучневича «-3». Голкипер Игорь Шестёркин отразил 22 броска.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
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