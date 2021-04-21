Передача Гусева помогла «Флориде» разгромить «Коламбус»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
В составе победителей дубль оформил Сэм Беннетт и ещё по разу отличились Александр Барков, Райан Ломберг и Джонатан Юбердо. Российский нападающий Никита Гусев отметился результативной передачей.
Единственный гол за «Коламбус» забил Джек Рослович. Российский защитник Владислав Гавриков провёл на площадке 20 минут и 27 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «-1».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
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