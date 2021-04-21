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Передача Гусева помогла «Флориде» разгромить «Коламбус»

Передача Гусева помогла «Флориде» разгромить «Коламбус»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей дубль оформил Сэм Беннетт и ещё по разу отличились Александр Барков, Райан Ломберг и Джонатан Юбердо. Российский нападающий Никита Гусев отметился результативной передачей.

Единственный гол за «Коламбус» забил Джек Рослович. Российский защитник Владислав Гавриков провёл на площадке 20 минут и 27 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «-1».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 апреля 2021, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Барков (Гусев, Марчмент) – 06:52' (5x5)   2:0 Беннетт (Дюклер, Юбердо) – 07:06' (5x5)   2:1 Рослович (Аткинсон, Бьёркстранд) – 16:16' (5x4)   3:1 Беннетт (Юбердо, Дюклер) – 27:04' (5x5)   4:1 Ломберг (Ватрано, Нутиваара) – 35:42' (5x5)   5:1 Юбердо (Дюклер, Гудас) – 36:38' (5x5)
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