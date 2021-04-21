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«Даллас» обыграл «Детройт», у Гурьянова голевой пас

«Даллас» обыграл «Детройт», у Гурьянова голевой пас
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» дома обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Таннер Керо, Джейсон Робертсон, Джо Павелски, Джейми Олексяк и Блейк Комо. Российский форвард Денис Гурьянов за 17.38 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2». Голкипер Антон Худобин участия в матче не принимал.

За «Детройт» голы забили Валттери Фильппула и Дилон Ларкин. Нападающий Владислав Наместников за 13.13 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «-2».

«Старз» одержали шестую победу в последних 10 играх, у «Ред Уингз» это шестое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 23 и 25 апреля команды проведут между собой, затем «Даллас» 27 и 28 апреля примет «Каролину Харрикейнз», а «Детройт» 28 апреля на выезде сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 апреля 2021, среда. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Керо (Бенн) – 02:55' (5x5)   2:0 Робертсон (Дикинсон, Хэнли) – 05:07' (5x5)   3:0 Павелски (Робертсон, Дикинсон) – 14:17' (5x5)   4:0 Олексяк (Гурьянов) – 23:36' (5x5)   4:1 Фильппула (Врана) – 24:51' (5x5)   4:2 Ларкин – 56:13' (5x5)   5:2 Комо (Кольяно) – 59:07' (en)
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