«Даллас» обыграл «Детройт», у Гурьянова голевой пас

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» дома обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Таннер Керо, Джейсон Робертсон, Джо Павелски, Джейми Олексяк и Блейк Комо. Российский форвард Денис Гурьянов за 17.38 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2». Голкипер Антон Худобин участия в матче не принимал.

За «Детройт» голы забили Валттери Фильппула и Дилон Ларкин. Нападающий Владислав Наместников за 13.13 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «-2».

«Старз» одержали шестую победу в последних 10 играх, у «Ред Уингз» это шестое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 23 и 25 апреля команды проведут между собой, затем «Даллас» 27 и 28 апреля примет «Каролину Харрикейнз», а «Детройт» 28 апреля на выезде сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».