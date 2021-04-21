«Питтсбург» оформил уникальное историческое достижение в НХЛ

«Питтсбург» стал первой командой в истории НХЛ, пропустившей шесть шайб в третьем периоде и всё равно одержавшей победу. Об этом сообщается в «Твиттере» ESPN.
В матче регулярного чемпиона НХЛ «Пингвинз» принимали «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:6.
В составе победителей отличились: Майк Мэтисон, Брайан Раст, Брайан Дюмулен, Джефф Картер, Теодор Блюгерс, Эван Родригес и Сидни Кросби. За «Нью-Джерси» забивали Нико Хишир, Егор Шарангович, Натан Бастиан, Джек Хьюз, Нолан Фут и Андреас Юнссон.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
- 21 апреля 2021
-
07:39
-
07:18
-
06:37
-
06:13
-
04:44
-
04:40
-
04:30
-
04:23
-
02:58
-
01:19
-
00:55
- 20 апреля 2021
-
23:59
-
23:34
-
23:19
-
23:04
-
23:01
-
22:56
-
22:52
-
22:33
-
22:25
-
22:23
-
22:12
-
22:10
-
21:55
-
21:52
-
21:34
-
21:28
-
21:09
-
20:52
-
20:26
-
20:08
-
19:25
-
18:52
-
18:43
-
18:32