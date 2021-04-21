«Питтсбург» оформил уникальное историческое достижение в НХЛ

«Питтсбург» стал первой командой в истории НХЛ, пропустившей шесть шайб в третьем периоде и всё равно одержавшей победу. Об этом сообщается в «Твиттере» ESPN.

В матче регулярного чемпиона НХЛ «Пингвинз» принимали «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:6.

В составе победителей отличились: Майк Мэтисон, Брайан Раст, Брайан Дюмулен, Джефф Картер, Теодор Блюгерс, Эван Родригес и Сидни Кросби. За «Нью-Джерси» забивали Нико Хишир, Егор Шарангович, Натан Бастиан, Джек Хьюз, Нолан Фут и Андреас Юнссон.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.