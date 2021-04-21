Пойнт: мы сегодня не поддержали Василевского
Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт высказался об игре российского голкипера клуба Андрея Василевского в прошедшем матче с «Каролина Харрикейнз» (1:4).
«Васи обычно играет великолепно, и сегодня он снова сыграл великолепно. Мы не оказали ему особой поддержки. Это была большая игра для него, и мы хотели бы, чтобы так было и дальше», — приводит слова Пойнта официальный сайт «Тампы».
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер также сказал, почему он выпустил Василевского во второй игре подряд против «Каролины», хотя обычно в таких случаях на площадку выходит Кертис Макэлинни: «Это было в нашем плане. Мы сделали это и сделаем это снова».
Василевский в матче с «Каролиной» совершил 32 сейва.
32 сейва Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Каролиной»
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