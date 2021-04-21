Хоккейная лига Онтарио (ОХЛ) отменила проведение сезона из-за опасений, связанных с коронавирусом.



«Мы неустанно работали с провинцией Онтарио и главным врачом в течение последнего года над различными сценариями и различными окнами для игр, но реальность такова, что условия в Онтарио никогда не были безопасными, чтобы иметь возможность для игроков продемонстрировать свои навыки. Мы обязаны проявить решительность перед нашими игроками и их семьями. Мы были полны решимости вернуться и сыграть в этом сезоне, но наши надежды и желания разбиты жестокими реалиями коронавируса», — приводит сайт НХЛ слова комиссара ОХЛ Дэвида Бранча.



Изначально сезон ОХЛ должен был стартовать 4 февраля, но в конце декабря было объявлено о его переносе.



На драфт НХЛ были отобраны четыре игрока из ОХЛ с рейтингом А, в их числе – россиянин Даниил Чайка, который принадлежит клубу «Гелф», но минувший сезон провёл в ЦСКА. В прошлом году семь игроков из ОХЛ были задрафтованы в первом раунде.

TSN: канадский защитник Пауэр — фаворит драфта НХЛ, Даниил Чайка — на 19-м месте рейтинга