Хоккейная лига Онтарио (ОХЛ) отменила проведение сезона из-за опасений, связанных с коронавирусом.
«Мы неустанно работали с провинцией Онтарио и главным врачом в течение последнего года над различными сценариями и различными окнами для игр, но реальность такова, что условия в Онтарио никогда не были безопасными, чтобы иметь возможность для игроков продемонстрировать свои навыки. Мы обязаны проявить решительность перед нашими игроками и их семьями. Мы были полны решимости вернуться и сыграть в этом сезоне, но наши надежды и желания разбиты жестокими реалиями коронавируса», — приводит сайт НХЛ слова комиссара ОХЛ Дэвида Бранча.
Изначально сезон ОХЛ должен был стартовать 4 февраля, но в конце декабря было объявлено о его переносе.
На драфт НХЛ были отобраны четыре игрока из ОХЛ с рейтингом А, в их числе – россиянин Даниил Чайка, который принадлежит клубу «Гелф», но минувший сезон провёл в ЦСКА. В прошлом году семь игроков из ОХЛ были задрафтованы в первом раунде.
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