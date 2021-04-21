Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Зибанеджад: поражение 1:6 задело за живое, «Рейнджерс» должны извлечь урок

Зибанеджад: поражение 1:6 задело за живое, «Рейнджерс» должны извлечь урок
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал поражение в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Мы играли разрозненно, были слишком далеко друг от друга, не показали в форчеке и атаке того, что обычно делаем. Это поражение задело за живое, мы должны извлечь из него урок», — приводит слова Зибанеджада сайт НХЛ.

Единственный гол за «Рейнджерс» забил Кевин Руни. Российский нападающий Артемий Панарин завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». Форвард Виталий Кравцов отметился результативной передачей. У Павла Бучневича «-3». Голкипер Игорь Шестёркин отразил 22 броска.

«Рейнджерс» находятся на пятом месте Восточного дивизиона, отставая от «Бостона», идущего четвёртым, на шесть очков. Кроме того, у «Брюинз» два матча в запасе.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021