Зибанеджад: поражение 1:6 задело за живое, «Рейнджерс» должны извлечь урок
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал поражение в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
«Мы играли разрозненно, были слишком далеко друг от друга, не показали в форчеке и атаке того, что обычно делаем. Это поражение задело за живое, мы должны извлечь из него урок», — приводит слова Зибанеджада сайт НХЛ.
Единственный гол за «Рейнджерс» забил Кевин Руни. Российский нападающий Артемий Панарин завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». Форвард Виталий Кравцов отметился результативной передачей. У Павла Бучневича «-3». Голкипер Игорь Шестёркин отразил 22 броска.
«Рейнджерс» находятся на пятом месте Восточного дивизиона, отставая от «Бостона», идущего четвёртым, на шесть очков. Кроме того, у «Брюинз» два матча в запасе.
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