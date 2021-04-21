Защитник «Рейнджерс» Труба с трудом поднялся на ноги после хита Мартина

Игрок «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба получил травму в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (1:6).
В середине первого периода Труба в углу площадки атаковал форвард «Айлендерс» Мэтт Мартин. Труба попытался сразу же встать на ноги, но не удержался и упал вновь. Поднялся он с большим трудом и явно испытывая боль.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале Sportsnet.
Однако продолжить матч защитник «рейнджеров» не смог. «Это один из наших лидеров и парень, который хорошо играет. Очевидно, его травмва немного встряхнула нас, но я думаю, что мы должны лучше выполнять своё дело, пытаясь работать на него и работать вместе в такой ситуации», — прокомментировал травму Трубы Мика Зибанеджад.
«Рейнджерс» после этого поражения остался на пятом месте Восточного дивизиона, отставая от «Бостона», идущего четвёртым, на шесть очков. Кроме того, у «Брюинз» два матча в запасе.
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