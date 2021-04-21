Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Защитник «Рейнджерс» Труба с трудом поднялся на ноги после хита Мартина

Защитник «Рейнджерс» Труба с трудом поднялся на ноги после хита Мартина
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Игрок «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба получил травму в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (1:6).

В середине первого периода Труба в углу площадки атаковал форвард «Айлендерс» Мэтт Мартин. Труба попытался сразу же встать на ноги, но не удержался и упал вновь. Поднялся он с большим трудом и явно испытывая боль.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале Sportsnet.

Однако продолжить матч защитник «рейнджеров» не смог. «Это один из наших лидеров и парень, который хорошо играет. Очевидно, его травмва немного встряхнула нас, но я думаю, что мы должны лучше выполнять своё дело, пытаясь работать на него и работать вместе в такой ситуации», — прокомментировал травму Трубы Мика Зибанеджад.

«Рейнджерс» после этого поражения остался на пятом месте Восточного дивизиона, отставая от «Бостона», идущего четвёртым, на шесть очков. Кроме того, у «Брюинз» два матча в запасе.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021