Мухамадуллин: сам не ожидал, что выберут в первом раунде драфта НХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин рассказал о прошедшем сезоне, ставшем для него дебютным в КХЛ, а также о выборе на драфте Национальной хоккейной лиги. Игрок был выбран «Нью-Джерси Дэвилз» под 20-м номером.



«Для меня это был первый полноценный сезон на взрослом уровне. Рад и благодарен, что тренерский штаб и руководство доверились мне – дали игровую практику. Сейчас есть время, чтобы залечить травму и подготовиться к следующему чемпионату. Выводы сделаны и понятно, над чем нужно работать.



Непростой сезон из-за коронавируса? Да, сначала заболело несколько игроков, а потом – чуть ли не вся команда. В этот период получил большую игровую практику – выходил и в большинстве, и в игре 6 на 5. В этот момент команда была молодая и озорная, по-своему наглая – сыграли много интересных матчей. Все ребята понимали, что это их шанс показать свой лучший хоккей, потому что кто-то закрепится в будущем в основе. Для одних это был первый шажочек, а для других – второй-третий. Может быть, сначала соперники на нас недонастраивались, но быстро понимали, что у нас мастеровитая команда, просто младше. Естественно, в таких условиях, когда ты молодой игрок, тебе легче, потому что нет напряжения и давления – ты играешь со своими сверстниками, как и в детской школе, от этого было больше уверенности.



Выбор в первом раунде драфта НХЛ? Там все игроки ждут драфта, потому что после него пытаются попасть в команду, а у меня контракт с «Салаватом» и я выхожу на лёд, стараясь показывать свою лучшую игру здесь. Выбор на драфте – это оценка, которую мне дали. Честно, сам не ожидал. Это ещё один импульс и стимул усердно тренироваться, и доказывать всё делом», — приводит слова Мухамадуллина сайт «Салавата Юлаева».