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Юрий Новиков: российские тренеры не растут, их сжигает ответственность за результат

Юрий Новиков: российские тренеры не растут, их сжигает ответственность за результат
Хоккей 0
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о существующей, по его мнению, проблеме с тренерскими кадрами в стране и почему в КХЛ не работают некоторые из сильнейших.

«В России очень большая проблема с тренерскими кадрами. Меня всегда раздражали иностранные тренеры, но нужно признать, что сегодня на нашем общем фоне тот же Боб Хартли выделяется — хотим мы того или нет.

Российские тренеры не растут, их сжигает ответственность за результат. Посмотрите на поседевшего Дмитрия Квартальнова, который в «Ак Барсе» упростил игру настолько, что сам себя обыграл. Или на Игоря Никитина, у которого ЦСКА тоже очень прилично зажат. С его хоккеем на чемпионате мира делать нечего. И это мы говорим о ведущих российских тренерах. Что уж говорить о клубах второго эшелона. В свое время великий Анатолий Тарасов говорил: мол, каждый тренер должен пройти через шахту. Но нынешние тренеры спустились уж очень глубоко, сами себя закопали…

Вообще на стыке веков мы очень много потеряли, прежде всего в тренерской школе. Есть проблемы с управлением клубами, сильные тренеры менеджерам не удобны. Поэтому не работают в КХЛ Быков, Билялетдинов, Светлов, другие авторитетные специалисты, а их места занимают ремесленники. Не возродив профессию тренера, так и будем играть в устаревший, оборонительный хоккей по принципу «как бы чего не вышло», — приводит слова Новикова Russia-Hockey.ru.

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