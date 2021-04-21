Гендиректор «Ак Барса» — о будущем Зарипова: многое зависит от него. Он возрастной парень

Генеральный директор «Ак Барса» Рафик Якубов ответил на вопрос о возможном продлении контракта с нападающим Данисом Зариповым.



«Ещё раз могу повториться – идут переговоры. У нас есть ограниченно свободные агенты, а есть неограниченно свободные агенты, которые будут сами выбирать клубы. Мы разговариваем и ведём переговоры, то же самое происходит и с Данисом. Всё в процессе. Многое и от него будет зависеть. Сами понимаете, он возрастной парень, хоть и наша звезда. Пятикратный обладатель Кубка Гагарина, и наш клуб приводил к этому кубку. По нему отдельный вопрос, не то, что он сложный, но это дело времени.



Готовы ли мы предложить ему должность в клубе? Думаю, что да, но может быть, он и министром захочет стать. Тут уж в голову не залезешь», — передаёт слова Якубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Зарипов: предложение от «Трактора» рассмотрю, но в приоритете — «Ак Барс»