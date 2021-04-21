Якубов: «Ак Барс» ждёт новый регламент. Там должна быть узаконена аренда
Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал о грядущем появлении в КХЛ возможности отправлять хоккеистов в другие клубы в аренду.
«Мы ждём новый регламент, где должна быть узаконена аренда. Три-четыре игрока, пока непонятно, но мы голосовали за неё. У нас появится возможность отправлять игроков за практикой в КХЛ, который переросли ВХЛ, но пока не дошли до «Ак Барса». У нас есть хороший контракт с другими клубами, которые готовы их взять», — передаёт слова Якубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
«Ак Барс» в плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 дошёл до финала Восточной конференции, в котором уступил омскому «Авангарду» в семи матчах. Казанский клуб является трёхкратным обладателем главного трофея КХЛ.
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