Генменеджер «Ак Барса»: Воронков не сыграет на чемпионате мира, он есть не может

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов сообщил, что форвард казанской команды Дмитрий Воронков не выступит в составе российской сборной на чемпионате мира в Латвии.



«Думаю, что Воронков не сыграет на чемпионате мира. Там физический момент — он похудел на семь килограммов. Его вызвали вот в сборную, Рома Ротенберг хочет побеседовать со всеми кандидатами в команду, но думаю, что он вернётся. Ему сейчас шины поставили. Он есть не может», — передаёт слова Якубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Воронков играет в системе «Ак Барса» с 2018 года. 15 февраля 2019 дебютировал в КХЛ. В этом сезоне провёл 53 игры в регулярном чемпионате, набрав 19 (7+12) очков, и 15 игр в плей-офф с 10 (6+4) набранными очками.