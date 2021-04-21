Генменеджер «Ак Барса»: Воронков не сыграет на чемпионате мира, он есть не может
Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов сообщил, что форвард казанской команды Дмитрий Воронков не выступит в составе российской сборной на чемпионате мира в Латвии.
«Думаю, что Воронков не сыграет на чемпионате мира. Там физический момент — он похудел на семь килограммов. Его вызвали вот в сборную, Рома Ротенберг хочет побеседовать со всеми кандидатами в команду, но думаю, что он вернётся. Ему сейчас шины поставили. Он есть не может», — передаёт слова Якубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Воронков играет в системе «Ак Барса» с 2018 года. 15 февраля 2019 дебютировал в КХЛ. В этом сезоне провёл 53 игры в регулярном чемпионате, набрав 19 (7+12) очков, и 15 игр в плей-офф с 10 (6+4) набранными очками.
Пять игроков «Ак Барса» получили приглашение в сборную после вылета из плей-офф КХЛ
Рекомендуем вам
- 21 апреля 2021
-
12:45
-
09:30
- 20 апреля 2021
-
23:04
-
18:43
-
16:24
- 19 апреля 2021
-
13:45
-
12:33
-
10:13
- 18 апреля 2021
-
14:43
- 16 апреля 2021
-
18:11
-
17:54
-
11:42
- 15 апреля 2021
-
15:13
-
14:33
-
12:59
- 14 апреля 2021
-
13:44
- 13 апреля 2021
-
20:46
-
19:53
-
13:04
- 10 апреля 2021
-
17:59
- 8 апреля 2021
-
09:58
- 7 апреля 2021
-
18:14
-
18:00
- 6 апреля 2021
-
23:25
- 5 апреля 2021
-
16:49
- 2 апреля 2021
-
12:22
- 1 апреля 2021
-
21:44
- 31 марта 2021
-
14:40
-
14:18
- 29 марта 2021
-
17:48
- 26 марта 2021
-
16:38
- 22 марта 2021
-
14:20
- 20 марта 2021
-
18:15
-
15:39
- 17 марта 2021
-
20:12
Партнерский контент
Рекомендуем вам