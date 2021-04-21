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Генменеджер «Ак Барса»: Воронков не сыграет на чемпионате мира, он есть не может

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Генменеджер «Ак Барса»: Воронков не сыграет на чемпионате мира, он есть не может
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов сообщил, что форвард казанской команды Дмитрий Воронков не выступит в составе российской сборной на чемпионате мира в Латвии.

«Думаю, что Воронков не сыграет на чемпионате мира. Там физический момент — он похудел на семь килограммов. Его вызвали вот в сборную, Рома Ротенберг хочет побеседовать со всеми кандидатами в команду, но думаю, что он вернётся. Ему сейчас шины поставили. Он есть не может», — передаёт слова Якубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Воронков играет в системе «Ак Барса» с 2018 года. 15 февраля 2019 дебютировал в КХЛ. В этом сезоне провёл 53 игры в регулярном чемпионате, набрав 19 (7+12) очков, и 15 игр в плей-офф с 10 (6+4) набранными очками.

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