Амир Мифтахов продолжит карьеру в Северной Америке
Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов сообщил, что Амир Мифтахов со следующего сезона будет выступать в Северной Америке.
«Мифтахов уедет в Америку на следующий сезон, Максим Марушев уже уехал. Мы были к этому готовы. Они хотят попробовать свои силы. Они наши ребята, наша семья», — передаёт слова Якубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Мифтахов — воспитанник хоккейной школы «Ак Барса». В сезоне 2019/2020 дебютировал в КХЛ в матче против «Сочи». В 2020 году выбран в шестом раунде под общим 186-м номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг».
В этом сезоне Мифтахов провёл семь игр за «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ (14 пропущенных шайб) и 20 игр за «Барс» в ВХЛ (45 пропущенных шайб).
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