Квартальнов — о седьмых матчах: 4-0 после 3-4 в серии со СКА никому не интересно?

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов ответил на вопрос о поражениях своих команд в седьмых матчах серий.



«Тенденция, что мы периодически проигрываем в концовке, есть. Её нужно ломать. Седьмые матчи? Да, было 3-0, а в итоге 3-4 в серии Питером (на тот момент Дмитрий Квартальнов работал главным тренером ЦСКА — Прим. «Чемпионата»), но в следующем году мы выиграли серию 4-0, это очень большое достижение, это же никому не интересно?



Каждая седьмая игра разная, мы хотим её выиграть. Просыпаешься, на следующий день отряхнулся, привёл себя в порядок и работаешь над вещами, которые не дали тебе тех моментов. Мы по ходу меняли тактику, она срабатывала. В открытый хоккей с «Авангардом» нельзя играть, они блокируют много бросков», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Квартальнов — самый невезучий тренер КХЛ. Он проиграл все седьмые матчи серий плей-офф Очередное фиаско случилось в противостоянии с «Авангардом», в котором «Ак Барс» уступил накануне.