Квартальнов — о седьмых матчах: 4-0 после 3-4 в серии со СКА никому не интересно?

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов ответил на вопрос о поражениях своих команд в седьмых матчах серий.
«Тенденция, что мы периодически проигрываем в концовке, есть. Её нужно ломать. Седьмые матчи? Да, было 3-0, а в итоге 3-4 в серии Питером (на тот момент Дмитрий Квартальнов работал главным тренером ЦСКА — Прим. «Чемпионата»), но в следующем году мы выиграли серию 4-0, это очень большое достижение, это же никому не интересно?
Каждая седьмая игра разная, мы хотим её выиграть. Просыпаешься, на следующий день отряхнулся, привёл себя в порядок и работаешь над вещами, которые не дали тебе тех моментов. Мы по ходу меняли тактику, она срабатывала. В открытый хоккей с «Авангардом» нельзя играть, они блокируют много бросков», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 21 апреля 2021
-
13:48
-
13:22
-
13:18
-
13:14
-
13:09
-
13:06
-
13:00
-
12:57
-
12:52
-
12:45
-
12:41
-
12:36
-
12:32
-
12:29
-
12:23
-
12:16
-
12:10
-
12:05
-
11:49
-
11:33
-
11:18
-
10:59
-
10:41
-
10:25
-
10:25
-
10:12
-
10:00
-
09:55
-
09:46
-
09:30
-
09:30
-
09:16
-
08:29
-
07:39
-
07:18