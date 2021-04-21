Кровопусков: не собирали средства для семьи Файзутдинова из-за юридических нюансов

Гендиректор ХК «Динамо» Москва Евгений Кровопусков пояснил, почему не был организован сбор средств для семьи погибшего хоккеиста команды МХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимура Файзутдинова.
«Клуб, ФХР, КХЛ, ВХЛ, МХЛ оказали всестороннюю поддержку: и финансовую, и материальную. Да, это очень большая трагедия в нашем хоккейном доме, наверное, это один случай из ста миллионов, чтобы так могла попасть шайба. Не объявили сбор средств – это связано с юридическими нюансами. Если вы, как гражданка России, объявили бы сбор, перечислили бы семье Тимура определённую сумму, то семья Тимура должна была бы заплатить налог НДФЛ 13%.
Вы, как человек, который пожертвовал, набираете и спрашиваете: «А сколько вы получили?» А вам говорят другую сумму. И возникают вопросы. И многие начинают писать, что мы перевели одну сумму, а вы недоплатили. И проводить потом с каждым работу, а потом ещё для прессы собирать пресс-конференцию и рассказывать почему недоплатили и как недоплатили», — передаёт слова Кровопускова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
- 21 апреля 2021
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