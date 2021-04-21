Судья Раводин: после трёх овертаймов в игре ЦСКА и СКА спал до вечера следующего дня

Хоккейный арбитр Алексей Раводин, проведший 900 матчей в чемпионатах России, рассказал о недавних памятных встречах и желании добраться до тысячи матчей.



900-м для Раводина стал первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2020/2021 между ЦСКА и «Авангардом». Из этого количества 780 матчей он отсудил в КХЛ и уступает по этому показателю лишь Константину Оленину (820 матчей).



«Так получилось, что самыми памятными стали 897-й, 898-й и 899-й матчи. 897-й – это пятая игра серии ЦСКА – СКА, которая завершилась лишь в третьем овертайме, эта встреча стала продолжительной в моей карьере. Во время игры не думаешь об усталости, а она пришла на следующий день – приехал домой и проснулся только в семь вечера следующего дня. А 898-й и 899-й (шестой и седьмой матчи серии «Ак Барс» — «Авангард») получились вообще уникальными. Команды играли настолько корректно, что я вообще впервые не дал ни одного удаления. И именно эти два матча стали памятными в карьере.



Ставлю ли цель провести 1000 матчей? Желание никуда не делось, если Лига продлит со мной трудовые отношения, то буду рад продолжить работу», — цитирует Раводина сайт КХЛ.